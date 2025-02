Veduggio, fanno esplodere il bancomat e fuggono con il bottino

Chi risiede in zona racconta di essere stato buttato giù dal letto dal forte boato. Erano passate da una manciata di minuti le 3 questa mattina, lunedì 17 febbraio, quando il bancomat della filiale di Veduggio con Colzano, in via Cavour, della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro è stato preso d’assalto da una banda di ladri arrivata in paese a bordo di un’automobile chiara, bianca secondo le prime testimonianze raccolte sul posto.

Assalto esplosivo

I malviventi hanno forzato l’erogatore delle banconote per poi piazzarci dentro la carica esplosiva, facendolo saltare. E’ la cosiddetta tecnica della «marmotta» utilizzata da anni ormai nei colpi ai danni degli istituti bancari (e non solo). La detonazione, potentissima, ha risuonato in tutta la zona, a metà strada tra la baita degli Alpini e il bar «Victor cafè».

Banda in fuga

La banda è riuscita infine a darsela a gambe levate con il bottino prima dell’arrivo dei Carabinieri della stazione di Besana. Ingenti i danni causati dall’esplosione all’interno della filiale, come ben si vede nelle immagini che pubblichiamo.