Veduggio, fugge all'alt dei carabinieri: fermato e denunciato

E' fuggito all'alt dei carabinieri che lo hanno intercettato a Veduggio. Una volta fermato, si è rifiutato di sottoporsi al narcotest ed è stato denunciato.

Inseguimento a Veduggio

Ieri sera, mercoledì, prima delle 22, i carabinieri di Besana in Brianza, durante un servizio di perlustrazione del territorio di competenza, nel transitare in via Verdi a Veduggio con Colzano, dove già in passato i militari erano intervenuti cogliendo soggetti avvezzi all’uso di stupefacenti, hanno intercettato una Peugeot 208 di colore grigio "sospetta" con due uomini a bordo.

Per questo gli uomini dell'Arma hanno invertito il senso di marcia, raggiunto il veicolo indicando con sirena, lampeggianti e paletta segnaletica di accostare su un lato per procedere al controllo.

Dopo poche centinaia di metri dove forse era stata accennata un titubante tentativo di fuga, nel comune di Inverigo, in via Cascina Cattafame - prosecuzione di via Verdi - i carabinieri sono riusciti a far accostare l’autovettura e a bloccare il conducente mentre invece il passeggero, si è dato alla repentina fuga nei campi.

Nei guai un 45enne di Lissone

Riscontrato lo stato di alterazione dell’uomo, un 45enne di Lissone, autista di bus, con qualche precedente alle spalle, gli operanti lo hanno sottoposto prima all’accertamento preliminare etilometrico, risultato però negativo, e poi gli hanno richiesto di sottoporsi agli accertamenti biologici presso una struttura ospedaliera per la rilevazione di sostanze stupefacenti. Esami che lo stesso ha rifiutato e motivo per il quale è stato denunciato ai sensi dell’articolo 187 del Codice della strada (rifiuto all'accertamento per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti).

Per l'uomo è scattato anche il contestuale ritiro della patente di guida.