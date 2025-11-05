Veduggio, ritrovato il cadavere di un uomo a cascina Tremolada

In via Verdi sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Carabinieri, che indagano sull'accaduto. La zona è da tempo attenzionata come territorio di spaccio.

Un uomo è stato ritrovato senza vita nella mattinata di oggi, mercoledì 5 novembre, a Veduggio con Colzano.

Il rinvenimento del cadavere lungo via Giuseppe Verdi, nella zona di cascina Tremolada, è avvenuto poco dopo le 7 quando sul posto, in seguito ad una segnalazione al 112, è stato richiesto l’intervento dei soccorritori.

Intervento in via Verdi

L’intervento in codice rosso ha richiamato sul posto un’autoambulanza e due automediche di Areu, l’Agenzia Regionale emergenza urgenza. Inutili i tentativi dei soccorsi: il personale non ha potuto far altro che constare il decesso dell’uomo, la cui età e identità, non sono state però ancora rese note.

A Veduggio con Colzano, assieme ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno che stanno indagando sull’accaduto. I militari hanno chiesto anche al Comune l’acquisizione delle immagini di sorveglianza della zona, da sempre sotto osservazione perché considerata territorio di spaccio per monitorare i passaggi e gli ultimi spostamenti.

In più occasioni, Polizia locale e Carabinieri hanno effettuato numerosi controlli in passato nella zona boschiva di via Verdi, a ridosso dell’uscita della Valassina verso Milano, lungo la ciclopedonale che porta a Nibionno.