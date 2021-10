Veicolo della Gelsia tamponato da un'auto che si allontana

Seregno

Veicolo della Gelsia tamponato all'alba

Incidente all’alba di domenica 17 ottobre, verso le 6.20, nella centralissima piazza Roma a Seregno. A seguito dell'urto è rimasto ferito il conducente dell'autocarro della Gelsia per la raccolta dei rifiuti, modello Piaggio Porter. Dopo le prime cure del personale del 118, lo sfortunato operatore ecologico in servizio è stato trasportato con l'ambulanza di Seregno Soccorso al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio, in codice verde.

Ferito l'operatore ecologico della Gelsia

L'addetto di Gelsia, un 59enne coniugato, è stato dimesso dall'ospedale con policontusioni al braccio ritenute guaribili in cinque giorni. Sul posto sono accorsi i Carabinieri locali della Sezione radiomobile del Nucleo operativo, titolari delle indagini per risalire al conducente della vettura che ha provocato la violenta collisione mentre percorreva la piazza del centro cittadino.