Spaccia cocaina vicino a casa, arrestato nonostante la ricetrasmittente

Seregno

Un 54enne agli arresti domiciliari. Usava l'apparecchio sulle frequenze delle forze dell'ordine, ma non ha evitato la cattura.

Arrestato dai Carabinieri nel quartiere Lazzaretto di Seregno un 54enne sorpreso a cedere cocaina vicino a casa. Usava una ricetrasmittente sulle frequenze delle forze dell'ordine, ma non ha evitato l'arresto.

Spaccia cocaina vicino a casa

Con una ricetrasmittente sintonizzata sulle frequenze radio utilizzate dalle forze dell’ordine, si assicurava il campo libero per poter spacciare in tutta tranquillità. Ma nulla ha potuto quando si è trovato braccato dai Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno mentre, a bordo della sua Smart, cedeva cocaina a un acquirente. Lo spacciatore è stato arrestato. L'episodio l’altro ieri, verso le 21.30, nel quartiere Lazzaretto, nei pressi dell’abitazione di residenza dell’uomo, nel corso di uno specifico servizio di contrasto ai reati in materia di stupefacenti condotto dall'Arma locale.

Sequestrati droga, bilancino e soldi

L’indagato, un 54enne residente in città sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è nullafacente e pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella perquisizione personale, veicolare e domiciliare sono state trovate ulteriori dosi confezionate di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e un centinaio di euro in contanti, ritenuto dagli investigatori il provento dell'illecita attività di spaccio. Rinvenuta dai militari anche la radiotrasmittente configurata sulle frequenze in uso alle forze dell’ordine.

Spacciatore agli arresti domiciliari

L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di piazza Prealpi e il giorno successivo si è tenuta l’udienza del processo per direttissima nella quale è stato convalidato l’arresto: al seregnese è stata applicata la misura restrittiva cautelare degli arresti domiciliari. Nei suoi confronti si è proceduto altresì alla contestazione dell’art. 116 del Codice della strada, perché era sprovvisto della patente di guida che gli era stata revocata in passato. L’acquirente dello stupefacente, un 52enne di Carate Brianza, è stato segnalato in qualità di assuntore alla Prefettura di Monza e della Brianza.