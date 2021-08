Venditore abusivo di materiale informatico sanzionato dalla Polizia Locale: multa di oltre 5mila euro

11Venditore abusivo di materiale informatico ed elettronico sanzionato dalla Polizia Locale di Meda. Si è beccato una multa di 5.100 euro.

Venditore abusivo scoperto dalla Polizia Locale di Meda

Vendeva materiale elettronico e realizzava servizi informatici senza alcuna autorizzazione. La sua attività commerciale, che realizzava in un ufficio ricavato dentro casa e pubblicizzava su siti di annunci con tanto di descrizioni dei prodotti e tariffe, era completamente abusiva. Per questo, al termine di una serie di accertamenti, un 60enne residente a Meda è stato sanzionato dalla Polizia Locale con una multa da 5.100 euro.

Aveva ricavato un ufficio dentro casa senza autorizzazione

I controlli sono iniziati qualche mese fa, dopo che da parte di un concorrente, che svolgeva la sua attività regolarmente, sono arrivate diverse segnalazioni al comando di via Isonzo. Il comandante Claudio Delpero, insieme ai suoi uomini, ha subito avviato delle verifiche.

Sostanzialmente il 60enne aveva ricavato un ufficio all’interno della sua abitazione e aveva avviato un’attività di vendita di prodotti elettronici senza averne dato comunicazione al Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune e senza aver depositato la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).

Si è beccato una multa di 5.100 euro

La sua attività, che comprendeva anche riproduzioni fotografiche, servizi di duplicazione e masterizzazione di cd e dvd, era totalmente abusiva. E nonostante questo il medese non si preoccupava minimamente di tenerla un po’ nascosta, svolgendola in sordina, ma la sponsorizzava su appositi siti di annunci e sui social, elencando in maniera dettagliata i servizi offerti e i relativi costi.

Al termine degli accertamenti effettuati dagli agenti, è stato sanzionato per attività commerciale non autorizzata e dovrà pagare 5.100 euro di multa.