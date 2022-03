Venditori abusivi multati al mercato di Seregno

Polizia Locale

Sorprese nove persone, sequestrata la merce anche alimentare. Segnalato alla Prefettura un uomo in possesso di due grammi di hascish.

Nei pressi del mercato settimanale di piazza Linate a Seregno vendevano articoli vari e alimentari sprovvisti di licenza. Identificati e sanzionati nove venditori abusivi, sequestrata la merce.

Multati venditori abusivi al mercato

Nella mattina di sabato, negli spazi adiacenti l'area del mercato di piazza Linate, gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a identificare e sanzionare nove venditori abusivi, con il conseguente sequestro della merce, alimentare e non alimentare. Durante le operazioni di controllo, gli agenti hanno anche recuperato circa due grammi di hashish in possesso a un individuo che ne aveva appena fatto consumo nei bagni pubblici di piazza Linate, dove si svolge il mercato settimanale. Il soggetto è stato segnalato alla Prefettura per la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste per la detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

I controlli della Polizia Locale

Gli interventi della Polizia Locale al mercato settimanale di piazza Linate hanno riscosso l'apprezzamento dei commercianti ambulanti, perché alzano il livello di sicurezza del mercato e contrastano le situazioni di irregolarità. Le attività degli agenti rientrano in un più ampio contesto di controlli, che comprende anche la regolarità dell'attività degli esercenti titolari di licenza. Le azioni di controllo proseguiranno per tutto l'anno con il contributo e l'intervento dei nuclei specialistici del reparto operativo della Polizia Locale. Intanto a Seregno l'Amministrazione valuta l'ipotesi di un altro mercato rionale in città.