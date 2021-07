Venerdì al via i pattugliamenti serali a Villasanta

Scattano venerdì i pattugliamenti serali a Villasanta. I controlli saranno effettuati dagli agenti di Polizia locale. Soddisfatta l'Amministrazione comunale.

Servizio attivo per tutto il mese di luglio

I quattro servizi saranno distribuiti nelle prossime quattro settimane del mese di luglio, a cadenza settimanale. Non ci sono giorni prestabiliti, ma si è deciso di effettuarli nelle serate del fine settimana (venerdì e sabato) durante le quali naturalmente un maggior numero di persone si ritrova all’aperto, presso locali pubblici, piazze e altri luoghi di aggregazione. I servizi straordinari saranno svolti da due pattuglie per un totale di 4-5 agenti alla volta, numero che offre maggiori garanzie di efficacia e sicurezza.

"I pattugliamenti serali sono stati predisposti dal comandante Maurizio Carpanelli con determinati obiettivi: il presidio generale del territorio, la tutela della quiete pubblica e la prevenzione nell’ambito della guida in stato d’ebbrezza - spiega l'Amministrazione comunale - In quest’ottica, i servizi interesseranno tutto il territorio cittadino, ma con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e ai punti sensibili".

I luoghi sotto osservazione

Per quanto riguarda i punti sensibili, i controlli si concentreranno in particolar modo su piazza Martiri della Libertà, piazza Pavese, piazza Europa, via De Gasperi, i dintorni dei locali pubblici e le zone di ritrovo delle compagnie giovanili.