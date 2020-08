Venti milioni di euro per gli ospedali brianzoli. Sono stati stanziati da Regione Lombardia nell’ambito di un piano straordinario di investimenti.

Oggi, venerdì 7 agosto, la Giunta regionale lombarda ha approvato il nuovo Programma straordinario degli investimenti per gli ospedali e gli Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) pubblici, per un valore complessivo di 259 milioni di euro. All’Ats della Brianza vanno oltre venti milioni di euro, una quindicina dei quali per gli ospedali della nostra Provincia.

“Le risorse sono riferite all’anno 2020 – ha spiegato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera – e, di conseguenza, sono immediatamente utilizzabili in base ai progetti predisposti dai vari Enti proponenti. Di questi fondi, 208.746.000 euro sono destinati ad interventi strutturali, adeguamenti tecnici e impiantistici; 24.954.000 sono ripartiti invece quali fondi ‘indistinti’ per sostenere spese varie di manutenzione, quanto mai necessarie in molti reparti di antica costruzione, 25.300.000 finanzieranno la sostituzione di macchinari e apparecchiature ad uso quotidiano”.

Anche le sedi delle Agenzie per la tutela della salute (Ats) saranno interessate dal piano degli investimenti e beneficeranno di uno stanziamento di 100 mila euro ciascuna per le opere di manutenzione.

“Questo ulteriore aggiornamento del piano regionale degli investimenti in sanità – ha concluso l’assessore – si inserisce nella cornice di un percorso di modernizzazione delle nostre strutture ospedaliere e ambulatoriali, al fine di accompagnare al meglio il lavoro dei professionisti e garantire ai cittadini servizi adeguati, reparti efficienti e confortevoli”.

Ecco i finanziamenti nel dettaglio

Ats Brianza totale: 20.453.603 euro

Asst Monza: 8.477.650 euro

Asst Vimercate: 6.365.441 euro

Asst Lecco: 5.510.512 euro

