Ventunenne residente in Brianza accusato di terrorismo internazionale

Zakaria Ben Haddi, 21 anni da compiere domani (2 giugno), nato a Vimercate, è stato arrestato con l’accusa di terrorismo internazionale

L’indagine

È un giovane di origini marocchine residente in Brianza l’uomo arrestato su richiesta della Procura di Milano con l’accusa di terrorismo internazionale legata a «diversi post inneggianti al martirio» pubblicati il 30 maggio che hanno fatto ritenere agli inquirenti «verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione».

Il 21enne avrebbe inneggiato, in più di una occasione, ad attentati compiuti nei confronti dei cristiani e, in generale, contro l’occidente, con costanti esaltazioni al martirio e un riferimento a quanto accaduto poco più di due settimane fa a Modena dove il 31enne Salim El Koudri ha volontariamente investito sette persone.

Dall’inchiesta del pm Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, il 9 giugno sarebbe volato in Marocco.

Davanti al gip Rossana Mongiardo, che deciderà entro domani sulla convalida del fermo, il giovane, assistito dall’avvocato Paola Morelli, si è difeso sostenendo che i contenuti condivisi fossero a solo scopo divulgativo e che non avesse alcuna intenzione di fare attentati.

Il commento della sottosegretaria Frassinetti