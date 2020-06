Ventuno comuni MB senza contagi nell’ultima settimana ECCO QUALI

Ventuno comuni MB senza contagi nell’ultima settimana. Complessivamente i contagi sono stati solo 59, il 30% in meno della settimana precedente.

La scorsa settimana i contagi nella nostra Provincia erano scesi sotto quota 100, negli ultimi sette giorni sono calati ancora e sono sotto quota 60, una media di poco superiore a uno per Comune. Va detto però che su 55 Comuni in ventuno non si sono registrati contagi negli ultimi sette giorni. La scorsa settimana erano stati 18. Altro dato che fa ben sperare è che in nessun centro, neanche a Monza, i contagi sono aumentati in doppia cifra

In tre paesi curva piatta da un mese

In tre paesi, Burago Molgora, Correzzana e Roncello la curva è piatta da circa un mese. E’ infatti da sabato 9 maggio, data di inizio di questo rilevamento, che non si verifica alcun contagio. Ricordiamo che negli oltre 5.500 casi registrati nella nostra Provincia, quelli ufficiali forniti quotidianamente da Regione Lombardia, sono compresi anche i morti e i guariti. I guariti pressoché in tutti i Comuni sono ormai molti di più dei pazienti ancora con sintomi. I dati a livello regionale parlano chiaro; quelli diffusi ieri, sabato 6 giugno, da Regione Lombardia ci dicono che i positivi dall’inizio della pandemia sono 89.928 ma gli attualmente positivi si riducono a 19.853 (erano 21.809 sette giorni fa), un numero che diminuisce giorno dopo giorno. Cresce quotidianamente, viceversa, il numero di guariti e dimessi dagli ospedali, che ieri aveva raggiunto i 53.873. Se ai guariti e alle persone ancora malate aggiungiamo i 16.222 morti arriviamo al numero complessivo dei contagi che è appunto di 89.928.

Una situazione in costante miglioramento

Nelle ultime settimane la situazione è in costante miglioramento, tanto che solo la Terapia intensiva del San Gerardo di Monza a ieri ospitava ancora alcuni malati Covid, mentre già da qualche giorno non ce ne sono più ricoverati in Terapia intensiva a Vimercate. Certo, ci sono ancora dei malati in reparto, ma il peggio sicuramente è alle spalle

Qui mettiamo a raffronto i contagi di sabato 9, sabato 16, sabato 23 maggio, sabato 30 maggio e di ieri, sabato 6 giugno. Come si può notare di settimana in settimana il numero di contagi è in costante diminuzione.

Contagio: i dati Comune per Comune

Comune 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6

Agrate 87 89 (+2) 90 (+1) 91 (+1) 91 (-)

Aicurzio 9 9 (-) 10 (+1) 10 (-) 10 (-)

Albiate 22 22 (-) 22 (-) 23 (+1) 24 (+1)

Arcore 111 112 (+1) 112 (-) 113 (+1) 116 (+3)

Barlassina 42 42 (-) 42 (-) 42 (-) 43 (+1)

Bellusco 59 60 (+1) 61 (+1) 63 (+2) 64 (+1)

Bernareggio 69 71 (+2) 73 (+2) 77 (+4) 78 (+1)

Besana 137 139 (+2) 143 (+4) 144 (+1) 145 (+1)

Biassono 88 93 (+5) 93 (-) 95 (+2) 96 (+1)

Bovisio M. 61 64 (+3) 65 (+1) 68 (+3) 69 (+1)

Briosco 22 25 (+3) 26 (+1) 27 (+1) 27 (-)

Brugherio 228 235 (+7) 242 (+7) 247 (+5) 252 (+5)

Burago M. 10 10 (-) 10 (-) 10 (-) 10 (-)

Busnago 85 87 (+2) 88 (+1) 89 (+1) 90 (+1)

Camparada 7 7 (-) 7 (-) 8 (+1) 8 (-)

Caponago 36 36 (-) 37 (+1) 37 (-) 37 (-)

Carate 101 154 (+53) 171 (+17) 174 (+3) 175 (+1)

Carnate 48 49 (+1) 50 (+1) 50 (-) 51 (+1)

Cavenago 57 58 (+1) 60 (+2) 64 (+4) 67 (+3)

Ceriano L. 21 22 (+1) 23 (+1) 25 (+2) 25 (-)

Cesano M. 197 206 (+9) 212 (+6) 214 (+2) 216 (+2)

Cogliate 28 30 (+2) 31 (+1) 31 (-) 32 (+1)

Concorezzo 96 99 (+3) 104 (+5) 106 (+2) 108 (+2)

Cornate 54 60 (+6) 62 (+2) 62 (-) 63 (+1)

Correzzana 9 9 (-) 9 (-) 9 (-) 9 (-)

Desio 279 290 (+11) 302 (+12) 305 (+3) 305 (-)

Giussano 171 176 (+5) 179 (+3) 181 (+2) 181 (-)

Lazzate 38 40 (+2) 40 (-) 41 (+1) 44 (+3)

Lentate 46 48 (+2) 49 (+1) 50 (+1) 51 (+1)

Lesmo 52 52 (-) 53 (+1) 55 (+2) 57 (+2)

Limbiate 173 178 (+5) 182 (+4) 189 (+7) 190 (+1)

Lissone 227 237 (+10) 249 (+12) 250 (+1) 251 (+1)

Macherio 31 31 (-) 33 (+2) 33 (-) 34 (+1)

Meda 82 83 (+1) 87 (+4) 89 (+2) 93 (+4)

Mezzago 28 28 (-) 28 (-) 29 (+1) 29 (-)

Misinto 18 19 (+1) 20 (+1) 20 (-) 20 (-)

Monza 995 1.033 (+38) 1.064 (+30) 1.082 (+16) 1.088 (+6)

Muggiò 104 106 (+2) 110 (+4) 110 (-) 111 (-)

Nova M. 140 141 (+1) 143 (+2) 143 (-) 143 (-)

Ornago 26 26 (-) 27 (+1) 28 (+1) 28 (-)

Renate 25 27 (+2) 27 (-) 27 (-) 28 (+1)

Roncello 28 28 (-) 28 (-) 28 (-) 28 (-)

Ronco B. 23 23 (-) 23 (-) 23 (-) 24 (+1)

Seregno 236 247 (+11) 252 (+5) 255 (+3) 259 (+4)

Seveso 77 78 (+1) 79 (+1) 79 (-) 80 (+1)

Sovico 25 26 (+1) 26 (-) 26 (-) 26 (-)

Sulbiate 14 15 (+1) 15 (-) 16 (+1) 16 (-)

Triuggio 29 31 (+2) 31 (-) 32 (+1) 32 (-)

Usmate 34 35 (+1) 36 (+1) 40 (+4) 41 (+1)

Varedo 63 65 (+2) 66 (+1) 68 (+2) 69 (+1)

Vedano 52 52 (-) 53 (+1) 54 (+1) 54 (-)

Veduggio 32 34 (+2) 35 (+1) 35 (-) 35 (-)

Verano 37 37 (-) 37 (-) 39 (+2) 40 (+1)

Villasanta 72 72 (-) 74 (+2) 75 (+1) 76 (+1)

Vimercate 204 219 (+15) 224 (+5) 230 (+6) 232 (+2)

TOTALE 5.045 5.265 (+220) 5.416 (+151) 5.508 (+94) 5.567 (+59)

