Veranese al Covid Hotel di Lodi

Da un mese lotta contro il Covid

Sta bene ed è in attesa del risultato del terzo tampone, che se negativo, finalmente le consentirà di tornare a casa, in via XXIV Maggio, dopo quasi un mese di ricoveri tra diversi ospedali.

Teresa Conte, che lavora nella cucina della mensa scolastica di Verano, era risultata a sua volta positiva dopo che una collega aveva contratto il virus. Dopo un periodo di cure a casa, è stata trasferita al San Gerardo di Monza e poi alla clinica Zucchi. Ancora positiva dopo il secondo tampone è stata spostata in uno dei Covid hotel che sono stati aperti in Lombardia, a Lodi Vecchia. Domenica sera è stata lei stessa a raccontare queste settimane di malattia, ai microfoni del Tg regionale delle 19.30.

Si è affacciata al balcone della sua stanza dell’hotel, che fino a poco tempo fa ospitava migranti riconvertito dalla cooperativa «Il Melograno», in una struttura per ospitare i malati Covid.

«Ora sto bene – ha raccontato davanti alle telecamere – Ho avuto una broncopolmonite bilaterale a causa del Covid. Sono stata al San Gerardo e poi alla Zucchi. Per fortuna non ho avuto bisogno del casco, ma per poco. Sono stata però in terapia intensiva. E ora sono qui in questo Covid hotel di Lodi, in attesa del terzo tampone». La veranese potrebbe dunque tornare a casa a giorni.

