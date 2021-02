Verano: incidente in via Isonzo poco prima delle 14. Un automobilista ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un palo.

Verano: 60enne finisce con l’auto contro un palo

Soccorso in codice rosso un automobilista 60enne che, poco prima delle 14, alla guida della sua auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo.

L’incidente è avvenuto in via Isonzo, all’altezza del civico 3. Inizialmente le condizioni del 60enne sono apparse appunto molto critiche, tanto che sul posto sono intervenute l’ambulanza proveniente da Mariano, l’automedica e l’elisoccorso in codice rosso. Inoltre è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Monza.

Fortunatamente, dopo i primi accertamento medici sul posto, l’allarme è rientrato: il 60enne sembra aver riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Rilievi affidati alla Polizia locale di Verano Brianza.