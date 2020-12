Verano, addio all’imprenditrice Giulia Citterio Cazzaniga

Verano (e l’intero mondo del design italiano) dicono addio all’imprenditrice Giulia Citterio Cazzaniga

Insieme al marito ha fondato la Interni

Aveva 97 anni e insieme al marito Leonardo Cazzaniga, nel 1933, aveva fondato la storica azienda Interni, che si trova sulla Valassina. Tutto era partito da una falegnameria a Verano, nel cuore della Brianza per poi diventare negli anni, grazie al lavoro e ai sacrifici della coppia, un’importante ditta, punto di riferimento irrinunciabile per la vendita, il design, la progettazione e l’arredamento della casa e dell’ufficio. L’imprenditrice, mamma di 4 figli, è stata in azienda alla sua scrivania, fino a gennaio di quest’anno, poi a causa del lockdown ha lasciato l’ufficio per evitare contagi. Si è spenta il 29 dicembre e oggi, 30 dicembre, nel pomeriggio, a Verano si svolgeranno i funerali.

Donna molto forte e determinata ha vissuto per la famiglia e il lavoro.

TORNA ALLA HOME PAGE