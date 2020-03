Verano: aumentano le persone positive al Covid19

L’annuncio del sindaco

Verano, aumentano le persone positive al Covid19. Il sindaco Massimiliano Chiolo, questa mattina, ha voluto informare i cittadini con un nuovo annuncio, sulla situazione in paese. Ad oggi, i casi di contagio sono saliti a 13; sono purtroppo aumentati anche i decessi: due i veranesi che non ce l’hanno fatta. Sono invece 18 le persone sotto sorveglianza obbligatoria, seguiti a domicilio. Chiolo ha voluto nuovamente ricordare ai suoi concittadini di restare in casa e osservare tutte le indicazioni stabilite dalle varie disposizioni governative.

TORNA ALLA HOME