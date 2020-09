Verano Brianza: drammatica caduta da bici, arriva l’elisoccorso

Drammatica caduta da bici a Verano Brianza, arriva anche l’elisoccorso. L’incidente che vede coinvolto un ragazzino di 15 anni è avvenuto intorno alle 15.30 in via dei Mulini chiusi, sul posto anche i Carabinieri di Seregno.

Caduta da bici, arriva l’elisoccorso

Momenti di grande apprensione in via dei Mulini chiusi, a Verano Brianza proprio nelle vicinanze del Lambro, dove proprio in questi minuti sono in corso le operazioni di soccorso per un 15enne caduto dalla bicicletta. Sul posto, secondo il sito dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, l’automedica e, come detto, l’elisoccorso. In questo momento i paramedici stanno prestando le prime cure alla vittima in attesa di organizzare il trasporto al più vicino ospedale.

Carabinieri sul posto

Sul posto, in questo frangente, anche una pattuglia dei Carabinieri di Seregno. A loro il compito di fare luce su quanto accaduto. Le condizioni del giovane sembrano comunque serie, tanto che è stato trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti di rito.