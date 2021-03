Verano, chiude il centro vaccinale. Mancano gli utenti

Verano, chiude il centro vaccinale. Mancano le liste degli utenti

Nessuna vaccinazione fino a martedì

centro vaccinale in via Dante resterà chiuso. Fino a martedì. Il motivo? Mancano gli utenti da vaccinare. Tra ieri e oggi solo 300 persone circa e non perchè non ci siano persone che si siano prenotate, ma perchè non ci sono le liste con le prenotazioni.

La rabbia del vicesindaco

” E’ incredibile – commenta seccato il vicesindaco Samuele Consonni – Ci sono i vaccini e una struttura che si è dimostrata ultra efficiente, tanti volontari disponibili, ma non ci sono gli utenti. Non mi capacito come possa essere così difficile fare una lista e darla ai centri vaccinali. Negli ultimi 3 giorni visto l’incapacità di mandare sms di invito è stato il centro vaccinale a chiamare gli utenti delle liste, ma ora non arrivano nemmeno più le liste”.