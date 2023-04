Verano dà l’addio alla maestra Erika Barzaghi

Si è spenta a 47 anni, Erika Barzaghi, insegnante da oltre 20 anni all'istituto comprensivo "Aldo Moro " di Seregno. Maestra molto stimata ed amata dai suoi alunni. Da tempo combatteva contro il tumore.

Grande cordoglio a Verano per la sua scomparsa, che segue a distanza di poco più di una settimana, quella del papà.

Un tragico destino li ha accomunati, lasciando un grandissimo dolore e un profondo vuoto nella sua famiglia. Lunedì mattina, 17 aprile, nella chiesa parrocchiale di Verano tante persone e amici hanno voluto darle l’ultimo saluto, un addio molto sentito e commosso.

Da tempo combatteva contro un tumore al seno ma nonostante la sua grande forza e determinazione, l' insegnante, mamma di una ragazzina di 15 anni, non ce l’ha fatta. Laureata alla Cattolica di Milano, la veranese ha insegnato per più di vent’anni alla "Aldo Moro", costruendo negli anni tanti legami con le colleghe che lunedì mattina hanno voluto darle l’addio.

Vicini al lutto della famiglia c’erano anche i colleghi di Erika, convinti di poterla rivedere presto a scuola. La maestra Erika, insegnava alla primaria inglese e matematica era molto stimata e apprezzata non solo dai colleghi ma anche da tanti genitori.

«Da diversi anni era malata, ma non ci aspettavamo questa terribile notizia, è stato uno choc per tutti. Era in ospedale ma si stava curando ed eravamo convinti che potesse guarire e tornare a scuola - ha ricordato una delle colleghe, Anna Maria Sardo - per più di 20 anni ha lavorato alla primaria. Era molto dolce, attenta, una bravissima maestra, alla quale erano legati i bambini e tante famiglie».