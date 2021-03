Verano, da lunedì sarà attivo il punto vaccini al palazzetto dello sport

Da lunedì 8 marzo sarà attivo il punto vaccini Covid di Verano presso il palazzetto dello sport di via Dante Alighieri (Folgore). Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7, dalle 7 alle 19. L’accesso sarà consentito solo alle persone che sono occupate nel mondo della scuola (insegnanti, personale di segreteria, collaboratori), ai volontari della Protezione civile che hanno l’appuntamento e un’età inferiore ai 65 anni.

Il sindaco

“All’interno del palazzetto sono state sistemate sedie e preparate diverse linee di ingresso per gestire al meglio e in sicurezza l’accoglienza di tutte le persone contattate da Ats per fare il vaccino – spiega il sindaco Massimiliano Chiolo – Non sarà quindi possibile presentarsi presso il centro vaccinale richiedendo la somministrazione se non preventivamente contattati”. Ad occuparsi dell’accoglienza i volontari che hanno risposto all’appello del primo cittadino lanciato qualche giorno fa. “Sono cento quelli che hanno dato la propria disponibilità – commenta soddisfatto il primo cittadino – si stanno già organizzando i turni per coprire tutta la fascia oraria predisposta per la vaccinazione”.