Verano ha dato l'addio a don Gioachino, uomo di fede e arte

La comunità veranese pochi giorni fa ha salutato don Gioachino Barzaghi, classe 1930, sacerdote da 77 anni, grande appassionato d'arte.

Nato e cresciuto in paese

Il legame con il suo paese natale è sempre stato molto forte, fino alla fine ed è qui che don Gioachino Barzaghi è tornato, per essere accompagnato nel suo ultimo viaggio. Il sacerdote, classe 1930, era nato a Verano e ha vissuto una lunga ed intensa vita, fatta di fede e arte.

La passione per l'arte

Don Giochino, dell'ordine dei salesiani, era sacerdote da 66 anni e aveva una grandissima passione per la pittura. Si era laureato in storia dell'arte e ha insegnato presso diverse scuole superiori alternando le lezioni con la realizzazioni scenografiche per la compagnia filodrammatica dell'oratorio salesiano di Treviglio.

I premi

Nel 1976 conseguì il primo premio assoluto del Concorso Internazionale Faruffini a Sesto San Giovanni con un affresco. Degna di menzione, fra le varie mostre personali realizzate, è quella tenuta all'Arengario di Monza nel 1981 che, congiunta ad altre prestazioni, gli valse nel 1983 il conferimento della riproduzione della «Corona ferrea per la cultura».

Artista apprezzato, ma anche scrittore di libri: nel 1986 pubblicò «Esperienze pratiche di educazione artistica nel quale offre ai colleghi insegnanti di educazione artistica la propria esperienza.