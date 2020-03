Verano, i volontari della Protezione civile fanno informazione al mercato

Volontari tra la gente

Verano, i volontari della Protezione civile fanno informazione al mercato. Questa mattina, giornata di mercato rionale in paese, i volontari del gruppo, coordinati da Alessio Logiacco hanno organizzato un presidio tra le bancarelle per rispondere alle domande e dubbi dei cittadini, distribuendo loro materiale informativo sulle buone pratiche di convivenza e igiene personale, in questo particolare momento di emergenza sanitaria. I volantini sono stati distribuiti fino a esaurimento anche ai commercianti del centro paese. “Per noi è importante essere vicini alla popolazione e, nel rispetto delle nostre competenze e di quelle delle autorità altre, fare da riferimento per chi adesso ha perplessità e cerca una risposta sicura” ha spiegato il segretario Gianluca Cesana. L’invito, infatti, resta quello di affidarsi a reti istituzionali ufficiali e notizie certe, che si cerca di dare con aggiornamenti continui e verificati sui canali del gruppo. Seguite il sito www. protezionecivileveranobrianza. it e pagina Facebook “Protezione civile verano”