Verano, il centro vaccini torna operativo da lunedì 26 aprile

Slitta la riapertura

Il centro vaccinale di via Dante tornerà ad essere operativo da lunedì 26 aprile; lo annunciato il sindaco Massimiliano Chiolo nel suo consueto videomessaggio. “Purtroppo la riapertura del nostro centro slitterà di una settimana – ha spiegato – è necessario organizzare le nuove prenotazioni, attraverso il portale della Regione. Si riparte lunedì 26 aprile”. La somministrazione dei vaccini al palazzetto era in programma per il 19 aprile, ma slitterà di una settimana. Nei giorni scorsi la struttura è rimasta aperta per alcuni giorni, con le vaccinazioni rivolte alle persone fragili e caregiver.

Si vaccina a pieno ritmo a Carate

Prosegue intanto a pieno ritmo la campagna vaccinale a Carate, nell’area allestita al Polaris. Il centro ha aperto giovedì scorso e in questi giorni il flusso è continuo con numeri da record nella somministrazione: si lavora senza sosta, con 1400 dosi al giorno. Questa mattina, lunedì 19 aprile, ha aperto anche l’hub allestito a Besana Brianza.