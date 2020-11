Verano, il Comune aiuta la parrocchia: 200.000 per il nuovo oratorio

Il don chiama e il sindaco risponde

Duecento mila euro alla parrocchia, per completare i lavori del nuovo oratorio. L’Amministrazione comunale ha intenzione di continuare a contribuire economicamente alla costruzione e al completamento del nuovo Centro parrocchiale, inteso come opera di rilevante interesse pubblico per garantire più spazi sociali a tutti i cittadini. E lo fa, stanziando una somma importante.

«In un periodo come questo, di drammatica preoccupazione per la pandemia – ha spiegato il sindaco Massimiliano Chiolo – noi vogliamo guardare al futuro con speranza e unità d’intenti di tutta la comunità per un grande progetto di inclusione e di solidarietà sociale».

Il sindaco ha risposto quindi positivamente alla richiesta del nuovo parroco, don Luca Piazzolla, che in una lettera del 12 novembre scorso ha chiesto al Comune un contributo «per il bene dell’intera collettività» per la realizzazione di campi di basket, pallavolo, l’area giochi per bambini e box-deposito, che hanno un costo stimato di circa 500 mila euro.

Gli stessi spazi e strutture potranno essere condivisi, previo accordo e convenzione, per eventuali necessità dell’amministrazione comunale.