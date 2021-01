Verano, l’ oratorio maschile è ufficialmente in vendita. Ora c’è l’ok della Curia.

L’annuncio del don

Un nuovo futuro attende il destino dell’immobile che ha simboleggiato la giovinezza di tanti veranesi da oltre mezzo secolo.

Lo storico edificio di via Umberto I, di proprietà della parrocchia è stato messo in vendita.

Già da tempo se parlava, ma ora la Curia ha ufficialmente dato l’ok alla alienazione.

Lo ha annunciato ufficialmente, pochi giorni fa, il parroco don Luca, durante la messa.

«Ho voluto informare i fedeli, perchè sono parte della nostra comunità – ha spiegato – La Curia ha autorizzato la vendita dello stabile. C’è già anche un acquirente interessato ed è interesse d tutti venderlo il prima possibile. Insieme alla banda, anche noi abbiamo svuotato alcuni locali spostando tutto nel nuovo oratorio e ripulito».

La banda ha già traslocato

Con tanta emozione, un po’ di commozione e tanta tristezza, la banda, domenica scorsa, ha lasciato la storica sede, nel vecchio oratorio maschile.

Una lunga storia quella del corpo musicale, nata proprio in ambito oratoriale nel 1905, che proprio in quei locali di via Umberto I è cresciuta, si è evoluta e ha dato vita a tanti momenti musicali. «Ci siamo trasferiti provvisoriamente nella chiesa vecchia – ha spiegato il presidente Paolo Radaelli – per ora ci appoggiamo lì, ma lo spazio è senza riscaldamento e siamo in una situazione temporanea. Don Luca ci ha messo a disposizione la chiesa, ma ci serve uno spazio riscaldato».

Servirebbe quindi l’aiuto di un privato che abbia a disposizione uno spazio adatto, di circa 60-70 mq.

«Non ci serve uno studio di registrazione, ma uno spazio ampio e adatto alle nostre esigenze che ci consenta di poter fare le prove » ha sottolineato Radaelli, lanciando l’appello.

