Verano, la Folgore Caratese piange uno storico dirigente

Lutto a Verano Brianza per la scomparsa di uno storico dirigente e accompagnatore della squadra di calcio della Folgore Caratese.

Verano e Carate piangono un amico

La notizia della morte di Bernardo Muneratti, classe 1964, ha sconvolto tutti in paese: Berny, come era soprannominato, era volto molto noto nella società bianco-azzurra. Tanti i ragazzini di Verano e non solo, cresciuti sotto la sua guida, dal 2000 ad oggi.

Il 59enne veranese era molto conosciuto in paese, proprio per la sua passione per il calcio e il suo impegno per la storica società sportiva dove era stato dirigente accompagnatore della Prima squadra e degli juniores per almeno una ventina di anni.

Il ricordo del direttivo della Folgore

«Berny, così tutti amavamo chiamarlo, è stato un punto di riferimento per la società sin dall’inizio - ricorda commosso Giorgio Borgonovo, nel direttivo della Folgore Caratese - lo conoscevo da tanti anni, un uomo di sport, che si è sempre adoperato e speso per i suoi giovani calciatori, ma anche un bravo organizzatore, a disposizione del nostro club. Il calcio era tutta la sua vita».

Rappresentante di commercio nel settore dei prodotti alimentari, Muneratti viveva a Verano Brianza. Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno accompagnato la pubblicazione della notizia sulla pagina ufficiale della squadra di calcio.