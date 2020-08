Verano, la piscina comunale si rimette a nuovo

Intervento di manutenzione

Verano, la piscina comunale si rimette a nuovo. Ampliamento della vasca piccola, installazione di nuovi sistemi di sanificazione, nuove tubature e un nuovo locale attrezzi: la piscina comunale si prepara ad un intervento di restyling che prevede opere di manutenzione, ma anche di adeguamento impiantistico per la ripresa in sicurezza delle attività sportive post Covid.

La riqualificazione non comporta alcun impegno di spesa per il Comune, i lavori infatti saranno eseguiti dal gestore dell’impianto natatorio.

Nel dettaglio è previsto l’ allargamento della vasca piccola per sessioni fisioterapiche, oltre che per l’aumento del numero in vasca di frequentatori; sarà creato un nuovo locale tecnico per l’alloggiamento dei nuovi filtri e delle pompe; saranno poi installate apparecchiature in grado di sanificare l’aria mediante fotocatalisi e l’uso di raggi UV.

Un altro intervento importante sarà inoltre quello dell’ inserimento sull’impianto di trattazione dell’acqua, in aggiunta alla clorazione, di macchinari in grado di abbattere la presenza di virus e batteri, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti i frequentatori della struttura.

Saranno infine cambiate le vecchie tubazioni per l’adduzione dell’acqua con realizzazione di nuove conduttore esterne e saranno anche sostituiti i serramenti di facciata. Tutto questo per migliorare il servizio agli utenti.