Verano, lunghe code in posta: serve nuova sede. Si mobilita la politica

Interrogazione e lettera del sindaco

Verano, lunghe code in posta: serve nuova sede. Si mobilita la politica. Lunghe code e lunghe attese davanti all’ ufficio postale di via Pio XII. La situazione è nota a molti in paese, ma è diventata anche oggetto di una interrogazione presentata dal M5S durante il Consiglio comunale dello scorso lunedì.

Una serie di disservizi dell’ufficio postale dovuti a spazi e personale ridotto, che sono finiti sul banco degli «imputati» e per i quali anche l’Amministrazione comunale sta cercando di trovare delle risposte e soprattutto delle soluzioni. Il sindaco infatti ha mandato una lettera alla direzione di Poste italiane, nella quale oltre ad evidenziare tutti i problemi, si è reso anche disponibile a fare dei sopralluoghi per individuare uno spazio più adatto per l’ufficio postale.

«Siamo pronti a trovare un posto più adatto e più ampio dove spostare l’ufficio. La situazione è cronica e le lamentele sono tante», ha precisato il primo cittadino Massimiliano Chiolo.