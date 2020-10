Verano, malore dal parrucchiere: anziana in ospedale

E’ successo in via Grandi

Verano, malore dal parrucchiere: anziana in ospedale. Questa mattina, poco dopo le 10.30, una signora di 81 anni si è sentita male mentre era in un salone di bellezza in via Grandi. Subito è stata allertata dalla titolare del negozio l’ambulanza che è arrivata sul posto insieme all’automedica in codice rosso. Stabilizzata è stata trasportata in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi e l’ambulanza è arrivata in ospedale in codice verde.