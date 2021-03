Verano, malore fatale per Giovanni Bonacina. Era molto conosciuto in paese

Aveva 73 anni

Grande cordoglio in paese per la scomparsa improvvisa di Giovanni Bonacina, 73 anni, colto da un malore mentre era a casa. Un volto molto noto per tanti veranesi, grazie ai suoi molteplici ruoli in associazioni e gruppi del paese. Bonacina era infatti impegnato da tanti anni, in diversi ambiti e realtà sociali.

L’impegno sociale e civico

Era vicepresidente vicario dell’Aido, vice presidente dell’associazione Reduci ed ex combattenti con funzioni di presidente dopo la morte l’anno scorso – alla vigilia di Natale- di Luigi Viganò, ma era anche presidente della Mutua Sanitaria di Verano e con un passato nella politica cittadina. Seppure mai eletto si era occupato di diverse campagne elettorali.

I funerali si svolgeranno domani mattina, sabato 27 marzo, nella chiesa parrocchiale.

