Verano, parte il piedibus con la prima linea

E’ stato attivato il servizio per i bambini della primaria

Verano, parte il piedibus con la prima linea. Da lunedì 19 ottobre il servizio piedibus è attivo, grazie ad un gruppo di volontari che si sono messi a disposizione per accompagnare i bambini a scuola tutte le mattine. Al momento sono sette gli alunni della scuola primaria che si sono iscritti e che con pettorine catarifrangenti si trovano al capolinea alle 7.45 e alle 7.50 partono da via Piave angolo via Isonzo per arrivare in classe puntuali alle 8.10. Con loro ogni giorno tre volontari. Lungo la strada una fermata, in piazza mercato, per recuperare altri compagni e incamminarsi verso la scuola. Il servizio è stato fortemente voluto dal Comitato genitori che ormai da diverse settimane sta lavorando per farlo partire. Il gruppo di mamme e papà ha studiato tre percorsi sicuri per i bambini, ma per mancanza di volontari, per ora si comincia con un solo percorso. «Abbiamo ancora pochi volontari, ma speriamo che man mano altri se ne aggiungano e si possa partire anche con le altre due linee, intanto però si comincia con via Piave e di questo siamo molto contenti anche per l’entusiasmo dei bambini» spiega Sharon Scagnetti.

L’appello a farsi avanti dunque è sempre valido, basta scrivere una mail a genitoriveranobrianza@gmail.com.