Verano, pattuglie notturne in via Comasina

Verano, prime pattuglie notturne in via Comasina, dopo l’ordinanza del sindaco.

Ordinanza e controlli nei parcheggi

Verano, prime pattuglie notturne in via Comasina, dopo l’ordinanza del sindaco. Dopo i vandalismi, gli schiamazzi e persino i fuochi d’artificio nel cuore della notte, nella zona di via Comasina, sono arrivate le prime soluzioni. L’Amministrazione si è fatta carico delle numerose segnalazioni dei residenti e di una petizione che è stata protocollata giovedì scorso in Comune. Si è deciso quindi di intervenire con misure concrete. Il sindaco ha firmato un’ordinanza, pochi giorni fa, che vieta per tutto il mese di luglio e agosto la sosta notturna nel parcheggio davanti ai fast food, diventati il teatro della «movida selvaggia» fino a tarda notte.

Il provvedimento che porta la data del 3 luglio dispone il divieto di sosta per tutti gli utenti della strada e dei pedoni; il divieto è per tutti i giorni, sabato e domenica compresi dalle 24 alle 7 del mattino, fino al 31 agosto. E già questo fine settimana sono iniziati i controlli da parte degli agenti di Polizia locale: una pattuglia è arrivata sul posto alle 3 di notte per verificare che non ci fosse gente a stazionare nel parcheggio. Previste multe fino a 500 euro.