Verano piange "Siro", ex centralinista dell'ospedale e pompiere

Lutto a Verano Brianza, ma anche a Carate e in tutta la Brianza per la scomparsa di Angelo Sironi, ex centralinista dell'ospedale di Carate e caposquadra a riposo dei Vigili del fuoco.

Volontario instancabile

Sironi, per tutti Siro, si è spento all'età di 64 anni: lascia la moglie Emilia Lorusso e due figli Fabio e Monica. Volto notissimo in città e in tutto il territorio per il lavoro di centralinista degli ospedali di Giussano e Carate Brianza.

Era in pensione dal febbraio 2018: l’ultimo giorno di lavoro lo aveva voluto trascorrere proprio a Giussano dove aveva iniziato, nel 1978, all’età di vent’anni dopo un’esperienza come elettricista in una ditta privata. Sironi ha prestato servizio nei nosocomi di Mariano Comense, di Seregno e, infine, di Carate Brianza dove si è fatto apprezzare per la cortesia e la disponibilità.

Classe 1958, giussanese di nascita, ma di casa a Verano Brianza, dopo il riposo dagli impegni di lavoro Sironi aveva scelto a tempo pieno di dedicarsi al volontariato dove aveva già avuto modo di spendersi tanto. Prima come lettighiere con la Croce Bianca, Seregno Soccorso e la Croce di San Carlo di Milano e, per trent’anni ininterrotti, nel distaccamento di Carate Brianza «Marchese Ferdinando Cusani» dei Vigili del fuoco, dove era diventato caposquadra.

Funerali a Verano

La salma è composta alla Casa Funeraria La Seregnese di via Berlini a Seregno, mentre i funerali di Sironi saranno celebrati lunedì31 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Verano Brianza.