Verano, picchia la moglie e si barrica in casa: arrestato

Intervento dei carabinieri a Verano Brianza dove un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver picchiato la moglie davanti ai figli.

Intervento a Verano: le minacce e l’arresto

E’ successo la mattina dello scorso 25 gennaio. I militari della stazione di Verano Brianza, in seguito a una richiesta d’aiuto giunta alla centrale operativa, sono intervenuti in un’abitazione al piano terra di un complesso di villette a schiera per soccorrere una donna che era stata aggredita dal marito.

Alla vista dei carabinieri l’uomo, un 46enne di origini siciliane, pregiudicato per reati contro la persona, ha mostrato una pistola minacciando i militari. «… E adesso andate a prendere le mitragliette!», le parole rivolte ai carabinieri che si sono precipitati davanti all’abitazione.

Il 46enne si è poi barricato in casa. Solo al sopraggiungere dei rinforzi, ha desistito e i militari sono riusciti ad introdursi nella villetta.

La donna medicata in ospedale

All’interno i carabinieri di Verano Brianza hanno soccorso la donna accertando che poco prima era stata brutalmente picchiata davanti ai figli minori e hanno quindi arrestato l’uomo che, in preda a uno scatto d’ira, ha anche provato ad aggredire uno dei militari.

Nella perquisizione è stata rinvenuta l’arma utilizzata dall’uomo per la minaccia, rivelatasi poi una pistola “replica” priva del tappo rosso e del tutto simile a una vera. In seguito alle lesioni riportate nell’aggressione da parte del marito violento, la donna è trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Desio, dove è stata medicata e giudicata guaribile in venti giorni salvo complicazioni.

Disposto il divieto di avvicinamento

Il giorno successivo il 46enne è stato processato per direttissima. Il rito si è svolto in videoconferenza presso la caserma di Seregno. Per l’uomo è stato convalidato l’arresto e disposto il provvedimento del divieto di avvicinamento alla moglie.

Nell’occasione, data la delicata situazione, è stato attivato il negoziatore del comando provinciale di Monza Brianza – assetto specialistico di pregio del quale di recente è stato dotato anche il comando Arma monzese – che non è però entrato in azione.