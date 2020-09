Verano, primo caso Covid alla scuola primaria di via Sauro.

Scatta la procedura di quarantena

Verano, primo caso Covid alla scuola primaria di via Sauro. E’ scattata ieri mattina, tutta la procedura prevista in caso di contagio. Un alunno di 5A, già assente da qualche giorno, con leggeri sintomi, ha comunicato alla dirigenza la positività. Da qui l’attivazione del protocollo: tutti i bambini e l’insegnante sono tornati a casa e sottoposti al tampone, del quale si avrà l’esito domani. Nel frattempo è ripartita subito la didattica a distanza: i bambini seguiranno le lezioni con attività di classroom e meet per tutte le due settimane di quarantena.

Il preside

“Ci siamo attivati subito, senza agitazione e rispettando tutti i protocollo. I bambini sono tranquilli e al lavoro con le lezioni. Non c’è mai stata interruzione di servizio nelle attività didattiche” , ha precisato il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo.