Verano, riqualificazione in via Grandi con nuove alberature

La via si rimette a nuovo

Verano, riqualificazione in via Grandi con nuove alberature. Via Grandi si fa più bella, con la piantumazione di nuove alberature. Proprio in questi giorni giardinieri e addetti sono al lavoro per la rimozione delle vecchie piante.

Il Comune è intervenuto per rimettere a nuovo la via.

«In un primo momento avevamo optato per lo spostamento di alcuni arbusti, ma vista la natura delle essenze e le caratteristiche di alcune piante già danneggiate, alcune prossime al loro ciclo vitale, si è deciso per la sostituzione con nuove alberature – ha spiegato il vicesindaco Samuele Consonni – un’altra modifica che apporteremo è legata allo spazio nel quale sono collocate. Non ci sarà più il tondino da 50 cm nel quale sono messe a dimora, ma lo spazio sarà di 120 centimetri che permetterà una migliore radicazione».