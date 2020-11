Verano, rubano un escavatore da un cantiere: ritrovato grazie alla Polizia stradale

Il bottino era qualcosa di ingombrante: un escavatore, trafugato da un cantiere. Ma non sono riuscito a nasconderlo più di tanto

Il furto di un escavatore

Rubano un escavatore da un cantiere stradale, lo caricano a bordo di un autoarticolato e poi fuggono. Il furto è avvenuto martedì sera, e subito, grazie ad una segnalazione alla centrale operativa, è stata allertata una pattuglia della Polizia stradale, che si trovava in zona, durante un normale servizio di pattugliamento. L’escavatore è stato prelevato all’interno di un cantiere sulla Statale 36, in territorio di Verano. La pattuglia si è subito attivata nelle ricerche dell’autoarticolato, che si stava allontanando in direzione Milano lungo la SS36 .

Il mezzo pesante è stato intercettato dalla pattuglia nei pressi del territorio di Lissone: gli agenti hanno intimato l’alt e il conducente dell’autoarticolato dopo aver rallentato ha accostato lungo la corsia di emergenza, ma prima dell’arresto completo del veicolo, è sceso repentinamente dal camion e incurante dal traffico e della propria sicurezza, ha attraversato entrambe le carreggiate della Statale, scavalcato il new jersey, e si è dileguato nel buio, facendo perdere le sue tracce.

L’autoarticolato con targa albanese è stato subito posto in sicurezza dagli agenti: all’interno del semirimorchio c’era l’escavatore cingolato, un mezzo da lavoro che ha un valore di circa 100mila euro, che è stato riconsegnato poco dopo al legittimo proprietario .

Sono in corso ulteriori indagini sul mezzo straniero utilizzato per il trasporto nonchè sugli oggetti e documenti all’interno della cabina, al fine di risalire al furto.