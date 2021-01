Verano, spaccata al bar e al distributore di tabacchi

Il colpo nel cuore della notte, dopo aver rubato un muletto

Hanno prima rubato un muletto da un cantiere, e poi hanno messo a segno una spaccata al bar e nel vicino tabaccaio in via Sauro. Il colpo è avvenuto nelle prime ore del mattino di domenica scorsa attorno alle 4.

La banda ha agito senza che nessuno si accorgesse di nulla; utilizzando il piccolo mezzo da lavoro hanno sfondato la saracinesca del bar «Blue eyes» gestito da cinesi , asportando la cassa e diverse centinaia di euro e poi hanno distrutto il distributore di sigarette esterno della tabaccheria «Non solo fumo», portandosi via diversi pacchetti di «bionde».

Un episodio simile era avvenuto una decina di giorni fa a Carate con la stessa modalità di azione. La banda aveva utilizzato una ruspa, rubata in un cantiere a Sovico e poi avevano sfondato l’ingresso del bar-tabaccheria Retrò di via Enrico Toti.

IL SERVIZIO SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA DOMANI 19 GENNAIO

TORNA ALLA HOME