Verano: spesa e farmaci a casa, grazie ai volontari della Protezione civile

Volontari di nuovo in prima linea

Verano: spesa e farmaci a casa, grazie ai volontari della Protezione civile. Si sono di nuovo messi a disposizione della comunità e delle famiglie più fragili e sono tornati in prima linea, vista l’impennata dei contagi in paese, in questi ultimi giorni e l’ultimo Dpcm.

I volontari veranesi in particolare hanno riattivato il servizio per la consegna di spesa e farmaci a domicilio che già nella prima ondata era stato molto utile e apprezzato da tante famiglie; possono usufruirne i cittadini positivi al Covid, quelli in stato di sorveglianza attiva e gli over 65 impossibilitati a muoversi.

Per farlo, basterà chiamare il numero 3510522537 al quale risponderà uno dei volontari a turno.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.