Verano, ubriaco travolge e uccide ragazza di 25 anni

Un gravissimo incidente a Verano Brianza è costato la vita ad una ragazza di 25 anni travolta e uccisa da un uomo ubriaco al volante dell’auto.

L’incidente in via Comasina a Verano

L’incidente mortale si è verificato oggi, mercoledì, 3 giugno lungo via Comasina a Verano Brianza pochi minuti dopo la mezzanotte nelle vicinanze del McDonald’s. Stano a una prima ricostruzione sembra che la giovane di 25 anni stesse attraversando la strada quando l’auto – una Volkswagen – condotta da un 32enne l’ha centrata in pieno. Violentissimo l’impatto.

Travolta e sbalzata per diversi metri

La ragazza è stata travolta e sbalzata a distanza di alcuni metri. Inutili i soccorsi prestati da due giovani che si trovavano nelle vicinanze e che hanno tentato disperatamente di rianimarla prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118 giunta da Mariano insieme all’automedica. Troppo gravi le ferite rimediate dalla giovane. I soccorritori, una volta arrivati in via Comasina, hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Seregno che, con l’ausilio della Polizia stradale hanno sottoposto al test dell’etilometro il giovane conducente dell’auto. Il 32enne sarebbe risultato positivo con un alto valore di alcol nel sangue.

