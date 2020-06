Verano, un altro incidente in via Comasina. Feriti due ragazzi

Verano, un altro incidente in via Comasina. Feriti due ragazzi. E’ successo, giovedì sera, poco dopo le 23, esattamente nello stesso punto in cui, martedì notte c’è stato il terribile incidente in cui ha perso la vita Sofia Berto.

Probabilmente a causa della pioggia, due auto con tre persone a bordo – due ragazzi di 23 e 26 anni, e una ragazza di 24 anni – sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per nessuno. I ragazzi leggermenti feriti sono stati portati via in codice verde all’ospedale di Desio e Carate. Sul posto i carabinieri