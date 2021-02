Verano, vaccinazioni di massa al centro sportivo. Da aprile

Al lavoro per la campagna vaccinale

Centro di vaccinazione nella palestra del centro sportivo. Anche Verano si prepara alla campagna vaccinale di massa anti – covid, cominciando a preparare gli spazi che saranno usati per la somministrazione delle dosi.

Il sindaco Massimiliano Chiolo insieme al dottor Massimo De Salvo presidente del cda del Policlinico Monza si sono attivati per organizzare il servizio che si svolgerà nell’area pubblica, di proprietà comunale.

Servono volontari

Per partire però servono anche molti volontari, che aiuteranno nella gestione degli afflussi. Circa trenta sono quelli necessari per un’organizzazione efficiente e in piena sicurezza, a supporto di medici e infermieri che si occuperanno di inoculare il vaccino.

Il centro di vaccinazione dovrebbe essere operativo dal mese di aprile: ci saranno 5 linee per la vaccinazione che saranno organizzate secondo precise modalità nel pieno rispetto delle norme anti-covid. I volontari accoglieranno gli utenti che dovranno compilare un’auto certificazione sul proprio stato di salute, dopo di chè ci sarà una breve visita con il medico per poi sottoporsi al vaccino. Terminata la somministrazione, gli utenti resteranno 15 minuti in attesa, secondo la prassi, per verificare che non ci siano reazioni particolari al vaccino.