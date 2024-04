Un atto vandalico in piena regola, tanto vile e codardo quanto vergognoso e indegno. Non ci sono altri aggettivi per definire chi, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, ha imbrattato con croci e svastiche i manifesti del 25 aprile a Ronco Briantino.

Vergogna a Ronco Briantino: croci e svastiche sul 25 aprile

Simboli che offendono e feriscono proprio tutti quei valori che la Festa della Liberazione, invece, rappresenta. Armato di bombolette spray blu, qualche teppista che non conosce vergogna ha pensato male di deturpare le bacheche in centro paese, prendendo di mira anche i manifesti dei comizi elettorali. Una croce e una svastica, peraltro disegnata male, a testimonianza della pochezza morale e intellettuale di chi ha agito con il favore delle tenebre.

La condanna dell'Amministrazione

Durissima la condanna del gruppo di maggioranza di "Vivere Ronco" e dell'Amministrazione: