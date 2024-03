Una brutta sorpresa questa mattina per i commercianti e i professionisti con studio in via Don Cantini ad Agrate Brianza.

Vernice contro le vetrine, amara sorpresa per commercianti e professionisti

Questa mattina arrivati come di consueto sul posto di lavoro per l'apertura dei loro locali hanno trovato le vetrine delle loro attività commerciali imbrattate da vernice verde e rossa.

La vernice è stata gettata sulle vetrine di uno stabile che ospita cinque attività: lo studio di un avvocato, uno studio di fisioterapia, uno studio tecnico, un centro estetico e un parrucchiere. Attraverso la visione delle telecamere delle attività, i commercianti e i professionisti interessati, sono riusciti a capire che probabilmente si tratta di un uomo e una donna. I due avrebbero agito intorno alle 3 della notte appena passata, con delle bottiglie piene di vernice verde e rossa. Probabilmente è stata gettata sulle vetrine anche una sostanza oleosa.

Sia i commercianti che i professionisti non si spiegano il gesto; ricordano però che in occasione del Carnevale, sempre nella notte, qualcuno aveva imbrattato le vetrine, in quel caso con le classiche bombolette spray. Ovviamente avevano pensato ad una goliardata ad opera di qualche ragazzino.

Questo nuovo episodio suscita ulteriore amarezza.

La solidarietà del consigliere

Solidarietà alle persone coinvolte è stata espressa in queste ore dal consigliere della lista di minoranza "Agrate con", Massimo Bosisio che ha affermato: