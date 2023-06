Vetri rotti, scritte oscene e raid vandalici: devastazione nella cittadella dello sport

Vetri mandati in frantumi, scritte oscene e non, fatte con la vernice spray, rifiuti ovunque, bottiglie residuo di bagordi notturni, rifiuti, carte bruciate, porte forzate e spalancate. Un vero disastro, una furia vandalica che si è accanita contro una struttura pubblica e che ormai risale a mesi fa.

Devastazione nella cittadella dello sport

Era così l’altra settimana e così anche questo fine settimana. Siamo alla periferia di Desio, nella zona dove la cittadella dello sport dovrebbe lasciare spazio solo a strutture d’eccellenza. Invece, nel corridoio tra il palazzetto dello sport, il PalaFitLine, uno dei più capienti della regione, nella parte dove si trovano le biglietterie laterali, e l’Accademia internazionale di ginnastica ritmica, in un punto un po’ nascosto, regna il degrado e la distruzione.

Ignoti gli autori di un simile disastro, quello che è certo è che finora nessuno è intervenuto a ripulire e a sistemare quello che è stato rotto. Un’area che di giorno accoglie le ginnaste e manifestazioni di prestigio, ma che di notte diventa terra di nessuno, dove i malintenzionati si scagliano con violenza contro quello che è un bene pubblico. Danneggiamenti di tanto in tanto vengono segnalati anche nella vicina area dove si trova lo skatepark, un po’ in tutta la zona si trovano al mattino i resti di bottiglie o rifiuti segno del ritrovo serale e notturno di compagnie.

Anche un tentativo di intrusione nella palestra della Nazionale

Una ventina di giorni fa c’è stato anche un tentativo d’intrusione nella palestra della Nazionale di ginnastica ritmica. Dalla parte del corridoio vandalizzato, dove si trova la porta d’ingresso alla struttura in cui si allenano le atlete della nazionale, sono evidenti i segni di effrazione del tentato furto che, però, fortunatamente non è andato a segno. La porta è imbrattata con scritte di ogni genere. Un accanimento che sembra difficile da credere, e, soprattutto, che per tanto tempo possa essere stato tollerato uno scempio di questo genere. Che nessuno se ne sia accorto è improbabile, di sicuro c’è che l’edificio vandalizzato si presta a trasformarsi in un posto di ritrovo notturno, fuori mano, nascosto e incontrollato. Diversi i cittadini desiani che anche dalla piazza virtuale hanno espresso parole di sdegno di fronte a una devastazione di questo genere.

Il Comune ha chiesto a Gelsia di intervenire

A quanto pare proprio negli ultimi giorni, dopo che l’altra settimana il piazzale davanti all’Accademia di ritmica è stato il punto di ritrovo per la giornata del verde pulito, la segnalazione è arrivata anche all’Amministrazione comunale, che ha chiesto a Gelsia di intervenire per la rimozione dei rifiuti. Questo, però, a chi frequenta la zona, non basta. Servono più controlli e sicurezza.