Una vettura in fiamme, l'altra finita in un fosso sul ciglio della strada. Fortunatamente nessun ferito grave. E' questo il bilancio dell'incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 8 ottobre, in via Giorgio La Pira a Concorezzo.

Vettura prende fuoco dopo l'incidente, l'altra finisce in un fosso

Il sinistro si è verificato intorno alle 23 all'altezza del civico 16 e ha coinvolto due mezzi. Le due vetture, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate e una è finita nel fosso stradale a bordo strada. L'altra ha preso fuoco.

Sul posto sono subito arrivati i pompieri e i soccorritori del 118: i Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe provenienti dal comando di Monza e dal distaccamento di Vimercate.

I soccorritori si sono concentrati sulle persone rimaste coinvolte nel sinistro: quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 23 anni. Per uno dei ragazzi coinvolti è stato necessario il trasporto in ospedale in codice verde.