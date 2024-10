Via al cantiere conclusivo contro le perdite d'acqua

Quasi un milione e trecento mila euro per rinnovare le tubazioni idriche sottostanti a 12 strade. A Sovico, si avvia a conclusione il grande progetto di BrianzAcque, cofinanziato dal Pnrr e finalizzato alla riduzione delle perdite d'acqua.

Via al cantiere contro le perdite d'acqua

Mentre è in pieno svolgimento l’attività di sostituzione dei contatori, lunedì 14 ottobre, scatterà il terzo e ultimo step di lavori per il rifacimento di oltre due chilometri di acquedotto. Le vecchie tubature, usurate dal tempo, da decenni d’esercizio e fonti di dispersione d’acqua, saranno rimosse e rimpiazzate da nuove condotte in polietilene, materiale estremamente resistente così da rendere il servizio sempre più qualificato e affidabile. Un intervento strutturale che interessa ben 12 vie: Galvani, Fermi, Cervi, Puecher, Don Minzoni, Gramsci, Volta, Streccione, Sant’Ambrogio, Matteotti, del Partigiano e Vicolo VI del Partigiano.

Oltre 9 mesi di lavori

Grazie a quest’intervento, dal costo economico di 1, 274 milioni di euro, BrianzAcque stima di recuperare una perdita di circa 98,24 metri cubi di acqua al giorno, pari a 35.850 metri cubi all’anno. Secondo i calcoli del settore progettazione della monoutility dell’idrico brianzolo, i lavori si protrarranno per oltre 9 mesi. Come i due precedenti, anche nel nuovo cantiere si lavorerà con la tecnica dello scavo a cielo aperto sotto la diretta sorveglianza di archeologi così come disposto dalla Soprintendenza in relazione al potenziale rischio di rinvenimento di reperti archeologici.

BrianzAcque e Comune insieme

BrianzAcque e l’Amministrazione comunale di Sovico stanno operando in piena sinergia nell’intento di ridurre l’impatto sulla vita dei cittadini e contenere il più possibile i disagi. Per le strade interessate dai lavori si prospetta la chiusura a tratti per il traffico veicolare con accesso garantito ai residenti informati con adeguato avviso, tratta per tratta. A operazione completata, il gestore del servizio idrico provvederà al riallaccio delle utenze sulle nuove tubazioni.

In corso la sostituzione dei vecchi contatori

In parallelo all’ammodernamento delle reti idriche, dal 30 settembre, nel Comune brianzolo BrianzAcque ha in corso la sostituzione di 2.400 vecchi contatori dell’acqua con misuratori intelligenti di ultima generazione. Nel suo complesso il maxi progetto si basa infatti su molteplici attività di digitalizzazione delle reti che mirano alla trasformazione degli acquedotti in “acquedotti intelligenti” con approcci innovativi e vantaggiosi per i processi aziendali e per le nuove tecnologie nel rapporto con i cittadini-consumatori.

Il progetto "Riduzione delle perdite d'acqua"

Il progetto “Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei sistemi di acquedotto interconnessi Brianza Centro- Ovest e BRV ed uniti dell’ATO di Monza e Brianza” che vede coinvolti 21 Comuni, ha ottenuto il finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU di 50 milioni. I fondi sono stati concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, di cui ha beneficiato l’ATO di Monza e Brianza e che BrianzAcque, dalla fine del 2022, è impegnata a realizzare per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio reso ai cittadini.