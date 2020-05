Via alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Ecco come fare

Via alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Le domande possono essere presentate da lunedì 1 giugno e fino al 15 luglio. Dalla Questura di Monza e Brianza fanno presente che “Non c’è un numero massimo, quindi non c’è bisogno di correre per essere i primi a presentare la domanda”.

Via alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri

La “Domanda emersione”, disciplinata dall’articolo 103 del Decreto del 19 maggio 2020, potranno essere presentate dall’1 giugno al 15 luglio. Il cittadino straniero deve presentare l’istanza in Questura, ma tramite la spedizione di un kit presso gli Uffici postali.

Possono spedire il kit: i cittadini stranieri che:

Abbiano un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019 e non rinnovato

Possano provare, tramite l’Inps, di aver lavorato in passato in uno dei seguenti settori:

• agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona (badanti – in questo caso il datore di lavoro può essere anche un familiare della persona che assisti);

• lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

• agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona (badanti – in questo caso il datore di lavoro può essere anche un familiare della persona che assisti); • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf). Procedura di emersione attivata dal datore di lavoro

L’istanza deve essere presentata online allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura territorialmente competente.

Nella sezione “Procedure on line” dello Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Milano sono riportate le seguenti indicazioni:

A partire dal 1° giugno 2020 e fino a tutto il 15 luglio, sarà possibile inviare le istanze di Emersione di rapporti di lavoro di cui all’art. 103 del Decreto citato mediante la compilazione dei due moduli di domanda EMdom_2020 ed EMsub_2020. Le informazioni di dettaglio relative alla compilazione saranno disponibili nelle pagine dei moduli stessi. Per accedere alla compilazione è necessario munirsi di un’identità digitale Spid.

La compilazione sarà possibile a partire dalle ore 7 del 1 giugno 2020. Per esigenze di manutenzione dei sistemi il servizio verrà interrotto ogni giorno alle ore 22 ad esclusione del giorno 15/07/2020 in cui resterà disponibile fino alle ore 23:59.

Dalla Questura di Monza e Brianza viene comunicato infine che esclusivamente per il periodo indicato, il servizio di Help Desk, raggiungibile al link http://selfhdext.dlci.interno.it/shd?referer=ALI, sarà attivo dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 14 il sabato.

TORNA ALLA HOME PAGE