Via Ponchielli, auto in fiamme sull'uscio di casa

Auto completamente distrutta in via Ponchielli, questa mattina, a Giussano a causa dell'autocombustione. Sul posto pompieri e agenti della Polizia locale.

Auto in fiamme sull'uscio di casa

Stava rientrando a casa, quando arrivato al cancello del condominio in via Ponchielli, il proprietario della vettura, si è accorto del fumo che stava uscendo dal motore, è quindi sceso immediatamente e allertato i vigili del fuoco. La sua auto con impianto Gpl è andata in combustione e nel giro di pochi minuti ha iniziato a bruciare.

Vigili del fuoco al lavoro

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Via Ponchielli è stata chiusa nel primo tratto, a ridosso del centro commerciale per consentire ai pompieri di intervenire in sicurezza. L'incendio che ha letteralmente distrutto la vettura, una berlina di 10 anni, si è appiccato per autocombustione, poco dopo le 9 del mattino.