Video erotici durante la “Tosca”, interrotto l’evento online della banda. La Santa Cecilia di Seveso vittima di zoombombing.

“L’opera in banda”

Una serata all’insegna della lirica si è trasformata, per brevi istanti, in un film erotico. E’ accaduto giovedì sera in occasione quando il Corpo musicale Santa Cecilia aveva organizzato uno speciale appuntamento online, un momento di ascolto musicale per trasmettere la “Tosca” di Giacomo Puccini, presentata e illustrata dal maestro Laura Sala. Uno dei tanti eventi della rassegna “L’opera in banda”, che il Corpo musicale proponeva in collaborazione con l’associazione Bottega Letteraria già da prima dell’emergenza sanitaria. La banda infatti, nel periodo pre-coronavirus, invitava gli appassionati di musica in sede per assistere alla proiezione di opere liriche, ma per le normative anti-Covid negli ultimi mesi ha deciso di proporre la rassegna via Internet attraverso degli appositi link, pubblicati attraverso i propri canali.

Intrusione di hacker

Il Corpo musicale non ha fatto però i conti con degli hacker, che all’inizio dell’evento online hanno deciso di accedere attraverso il link e sono riusciti a proiettare video erotici. Brevi filmati che hanno costretto la banda a interrompere repentinamente il collegamento e a creare un nuovo link, per un gruppo più ristretto, per poter così partecipare nuovamente alla trasmissione del concerto. Un fenomeno strano detto zoombombing, che consiste nell’intrusione indesiderata in videoconferenze da parte di veri e propri disturbatori.

