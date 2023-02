Stava passeggiando per Busnago insieme al suo meticcio quando all'improvviso entrambi sono stati aggrediti da un cane di razza amstaff sbucato da un'abitazione. Una breve colluttazione con l'animale, poi l'esito fatale con l'uomo che lo ha ucciso a coltellate.

Viene aggredito da un cane, lui lo uccide a coltellate

Ha dell'incredibile quanto accaduto questa mattina, sabato 25 febbraio, a Busnago, in via Libertà. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che un uomo di 60 anni abbia ucciso a coltellate un cane che lo avrebbe aggredito in strada. Per cause ancora da accertare l'amstaff ha scavalcato la recinzione di casa, avventandosi sull'uomo e sul suo meticcio di media taglia. Quest'ultimo è stato azzannato alle orecchie e alle zampe, mentre il padrone, nel tentativo di dividere i due cani, è stato morso a un braccio.

L'uccisione a coltellate

A quel punto il 60enne è corso a casa, ha afferrato un coltello ed è tornato sul luogo dell'incidente dove i due cani si stavano ancora azzuffando. Per dinamiche ancora da accertare però l'uomo si è avventato con maggior vigore sull'amstaff per salvare il suo meticcio, colpendolo ripetutamente con una serie di fendenti, rivelatesi poi fatali per l'animale che, dopo essersi accasciato, è purtroppo morto.

L'uomo in ospedale

Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo prima di accompagnarlo in ospedale in ambulanza in codice giallo. Il corpo dell'amstaff ormai senza vita, invece, è stato prelevato dalle autorità e affidato al veterinario per gli accertamenti di rito. Su quanto accaduto stanno indagando ora i Carabinieri della stazione di Bellusco. A loro il compito di accertare le responsabilità di questa incredibile tragedia.